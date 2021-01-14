Первый взгляд на Samsung Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Обсудить есть что

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Предлагаем вместе с нами заценить Samsung Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra: дисплей, камеры и, конечно же, Exynos 2100

Постепенно Samsung приучила нас к мысли, что в линейке Galaxy S предлагается три модели. Вот и сегодня она представила флагман в трех ипостасях: Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. По сравнению с предшественниками новинки не претерпели каких-то значительных изменений, многое осталось по-старому и такой подход можно оправдать только желанием сохранить ценник в разумных границах.

Очень многое, если не все, о новинках серии Galaxy S21 было известно до анонса, утечки и сливы стали обязательным атрибутом наших дней. Но давайте представим, что ничего этого не было и нам предстоит впервые познакомиться с новинками. Чтобы в числе первых узреть и пощупать флагманы пришлось даже на время сменить студию в Одессе на офис компании Samsung в Киеве.

Было решено поговорить о Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, где последний интересен, прежде всего, с позиции своих камер. Более конкретный разговор можно будет вести во время подробного разбора «полетов» новинок, а сейчас первые ощущения, первые впечатления и первые выводы о том, что же на этот раз сотворила Samsung.

Постарались уделить внимание всем аспектам: от дизайна до камер. Разве что из-за ограниченного времени «общения» с Galaxy S21 и Galaxy S21+ не было возможности оценить автономность новинок. Об этом мы поговорим в полных обзорах, а сейчас ловите первые эмоции и умозаключения о новых флагманах.

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