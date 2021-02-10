iPhone 13 Pro не лучший камерофон на рынке, но и задних не пасет

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iPhone 13 Pro получил четвертую строчку в рейтинге DxOMark

На прошлой неделе стартовали продажи iPhone 13. Несмотря на существующий скепсис, начались они довольно бойко. Ажиотажа не наблюдалось, но все же верные адепты компании потянулись в магазины за новинками. В числе тех моделей, которые достаточно активно начали раскупать, оказался iPhone 13 Pro.

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Этот смартфон обещает быть в числе фаворитов новой линейки и, прежде всего, благодаря 120-герцовому дисплею и обновившейся камере. Ребята из DxOMark уже успели затестить камеру и вынесли свой вердикт, что снимает iPhone 13 Pro вполне достойно. Он вошел в число лучших камерофонов по версии DxO и ему отвели четвертую позицию в рейтинге благодаря среднему баллу 137.

По качеству фоточек смартфон получил 144 балла, а видеовозможности оценили в 119 баллов. В очередной раз аппарат от Apple показал, что ему нет равных в деле создания видео и он стал лучшим по этому параметру среди прочих устройств в рейтинге DxOMark. Специалисты отмечают, что в iPhone 13 Pro сделали ставку на то, чтобы максимально раскрыть потенциал датчиков и оптики, избегая гонки за количеством мегапикселей и рекордным зумом. И это ребятам из Купертино вполне удалось.

Среди сильных сторон камер iPhone 13 Pro отметили отличную экспозицию, корректный баланс белого и точную цветопередачу, быструю и точную автофоксировку, а также приличную детализацию на улице и в помещении. В смартфоне удалось добиться разумного компромисса по части текстуры и шумов, а также плавности переходов при смене сцен.

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Не очень понравился специалистам динамический диапазон в сложных высококонтрастных сценах и детализация при съемке с дальним зумом. Вызвали нарекание блики и ореолы при съемке видео при слабом освещении, шумы в условиях дефицита света и потеря текстуры на видео при съемке в помещении и при дневном свете.

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Источник: dxomark