Как Apple заставляет обращаться в авторизированные сервисные центры для замены дисплея

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Заменил экран на стороне — Face ID перестает работать

Apple одна из тех компаний, кто не приемлет ремонт своей техники в обход авторизированных сервисных центров с использованием контрафактных комплектующих. Попытки сэкономить и выполнить ремонт в сторонних мастерских нередко оборачивается для владельцев «яблочной» электроники аннулированием гарантии и проблемами в работе устройств.

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Со своей стороны, Apple ведет активную разъяснительную деятельность, почему стоит проводить ремонт в ее авторизированных мастерских. Но одними словами убеждения компания не ограничивается. Так, например, если по каким-то причинам на iPhone 13 потребуется заменить только микрофон, датчик приближения или датчик освещенности, то смартфон продолжит работать как ни в чем и не бывало. Но стоит заменить дисплей в сторонней мастерской и возникает серьезная проблема.

При включении на экране iPhone 13 появляется сообщение что невозможно проверить установлен ли оригинальный дисплей. Расплата за это — прекращение работы Face ID. Можно пойти обходным путем и перенести ряд микросхем с разбитого экрана на новый, но большинство ремонтных мастерских откажутся это делать из-за сложности процедуры.

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Для тех, кто не хочет платить много за ремонт, Apple предлагает оформить расширенную гарантию AppleCare + и тогда замена экрана обойдется всего в $29. Не оформив же ее, пользователь рискует выложить $329 за замену дисплея на iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro Max и iPhone 13.

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Источник: phoneareana