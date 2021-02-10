Удивительно, как Apple объясняет чуждость унификации USB Type-C

468

С приходом USB Type-C инновации и прогресс замедлятся

Apple не спешит устанавливать USB Type-C в iPhone, делая ставку на Lightning. Но, похоже, что компании все же придется с ним попрощаться. Сделать это она может не по доброй воле, а по понуждению. А склонить Apple и других производителей к этому намерена Еврокомиссия, презентовавшая вчера поправки в один из регламентов, которые введут понятие унифицированного разъема, который обязаны будут устанавливать в своих устройствах производители электроники.

Apple уже не раз высказывалась в негативном ключе в вопросе внедрения единого стандарта порта для зарядки. Не поменяла свое мнение она и сейчас. Она упорно сопротивляется движению за USB Type-C и считает его вредным. Правда, доводы ее выглядят несколько странными.

Так, после вчерашнего объявления Еврокомиссией о готовности поправок в законодательный акт, Apple заявила, что ее беспокоит упорство чиновников. Она уверена, что строгое регламентирование и привязка к одному виду порта будет мешать инновациям, а не способствовать их внедрению. Apple предостерегла, что это может отразиться на потребителях в Европе и во всем мире.

Читать также: Apple нашла как отомстить Epic Games за строптивость ﻿

Концерн из Купертино считает, что действия Еврокомиссии не только сдержат технологический прогресс, но и приведут к росту электронного мусора. Естественно, за счет устройств и аксессуаров Apple. При этом компания не посчитала нужным уточнять, как же USB Type-C может помешать прогрессу и инновациям. Особенно на фоне того, что он универсальнее, быстрее и эффективнее, чем Lightning.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: bbc