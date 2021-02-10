iPhone 14 Max задержится

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Во всем повинен коронавирус

Несмотря на новую вспышку коронавируса и проблемы в цепочке поставок, Apple не планирует откладывать выход серии iPhone 14. По крайней мере, основные модели линейки появятся в сентябре, а вот новичок модельного ряда iPhone 14 Max может задержаться. Пришло сообщение, что эта модель появится позже всех устройств семейства iPhone 14.

Как надолго отложили выход iPhone 14 Max, не сообщается. В качестве причин называют локдаун, который остановил целый ряд фабрик в Китае. Несмотря на то, что ряд контрактных сборщиков в Шанхае вернулись к работе, сбои в работе цепочек поставки не позволяют им работать на полную мощность или с опережением графика. Аналитики говорят о том, что очередная вспышка COVID-19 скажется в целом на продажах iPhone и других компаний. Ожидается, что Apple не выполнит план в 240 млн поставленных смартфонов, ориентир на 220 млн отгруженных iPhone в этом году.

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Напомним, что в этом году Apple выпустит четыре новых смартфона: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Базовая модель серии и Pro-версия получат дисплеи диагональю 6,1 дюйма, тогда как две других — 6,7-дюймовые экраны. Только «прошки» удостоятся нового чипа Apple A16 Bionic, а все прочие будут довольствоваться прошлогодним процессором А15.

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Источник: gizmochina