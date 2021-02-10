2022 год не станет рекордным для Apple, но она удержит продажи iPhone на прошлогоднем уровне

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Продажи iPhone по итогам нынешнего года не превысят отметки в 220 млн

В стране, где собирают львиную долю iPhone, вновь бушует коронавирус. В таких условиях продажи смартфонов и объемы их выпуска не могли не упасть. Но Apple стала исключением и по итогам первого квартала нынешнего года продажи iPhone продемонстрировали рост. Вместе с этим концерн из Купертино не намерен форсировать план продаж в этом году.

Пришло сообщение, что в 2022 году Apple намерена произвести аналогичное количество iPhone, что и в прошлом году. Источники в цепочке поставок утверждают, что Apple заказала комплектующих для того, чтобы собрать около 220 млн единиц iPhone и это уровень 2021 года. Ранее аналитики высказывались в пользу того, что план компании на 2022 год составляет 240 млн смартфонов.

Война в Украине, самая сильная инфляция за последние десятилетия и проблемы в цепочке поставок — все это факторы, которые негативно влияют на рынок и явно станут причинами падения продаж. Именно поэтому целому ряду компаний, включая и Apple, пришлось откорректировать собственный план производства в сторону уменьшения. Напомним, что аналитики Strategy Analytics ранее заявили, что по итогам второго квартала нынешнего года объемы поставок мобильных устройств сократятся на 2%. Это коснется всех компаний и пересмотр планы Apple выглядит шагом логичным и предсказуемым.

В целом, 2022 год должен быть не самым худшим для Apple и она повторит результат прошлого года. После небольшого падения спроса на iPhone, компания ждет бума продаж после осеннего релиза серии iPhone 14. Это позволит компании компенсировать возможный негативный результат работы во втором и третьем кварталах нынешнего года.

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Источник: phonearena