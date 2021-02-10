iPhone 14 Pro показали на CAD-чертежах

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До того момента, когда мы перестанем гадать, каким будет iPhone 14 Pro, еще полгода. Тогда мы точно узнаем, чем он будет отличаться, а чем повторять предшественника. Но благодаря инсайдерам мы можем увидеть экстерьер iPhone 14 Pro уже сегодня. Издание 91mobiles поделилось с широкой аудиторией CAD-изображениями смартфона.

Для кого-то станет хорошей новостью, что Apple наконец-то откажется от «моноброви», которая уже считается архаичным и непривлекательным элементом современных устройств. Но для концерна из Купертино именно эта деталь позволяла выделиться и отличаться от прочих смартфонов. Теперь компания осознала, что пора двигаться дальше и на смену «челке» в iPhone 14 Pro придут два выреза: круглой и овальной формы. Очевидно, что первое для фронталки, а второе — для датчиков Face ID.

Решетку динамика постараются достаточно аккуратно вписать в верхнюю рамку. Что касается оформления основной камеры, то тут дизайнеры решили не вторгаться в дизайн. Блок камеры будет повторять тот, что предлагает предшественник.

Напомним, что серию iPhone 14 должны представить в сентябре и она будет включать четыре модели, где на смену mini-версии придет Max-вариант. Pro-версии предложат OLED-экраны с повышенной герцовкой и новейшим чип Apple A16 Bionic. Модели попроще удостоятся прошлогоднего процессора и вряд ли смогут предложить повышенную частоту обновления экрана.

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Источник: 91mobiles