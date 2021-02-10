iPhone 14 Pro с USB Type-C. Говорят, такое возможно и вот почему

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Apple все же может перейти на использование в iPhone универсального стандарта

Apple — компания, которая не отличается особой любовью к стандартам, к решениям «как у всех». Одна из вещей, за которую она упорно держится — Lighthing. В итоге в Европе вынуждены были пойти на крайние меры, предложив на законодательном уровне установить единый унифицированный разъем USB Type-C.

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В случае, если iPhone будут оснащены портом USB-C, появится огромное количество совместимых со всем на свете аксессуаров, а все кабели станут одинаковыми. Потребители от этого должны только выиграть. И, возможно, это осознала и сама Apple, которая может не ждать, когда ее будут «гнуть через колено» и сама внедрит разъем USB Type-C в iPhone 14 Pro.

Издание iDropNews со ссылкой на ряд источников сообщило, что Apple всерьез рассматривает установку этого порта в будущем iPhone. И для этого есть три причины. Во-первых, удастся повысить скорость передачи данных, и пользователи смогут писать видео в ProRes, которое занимает много места. Например, одна минута видео 4K ProRes занимает 6 ГБ хранилища. Хранить такие материалы на смартфоне вещь нерациональная, их нужно экспортировать на настольные решения, чтобы иметь возможность редактировать и работать с ними.

Вот тут и пригодится USB Type-C. Ведь для передачи видео 4K ProRes объемом 720 МБ через USB Type-C потребуется всего 2 минуты 38 секунд, тогда как Lightning продлит это «удовольствие» до 3 часов и 45 минут.

Не стоит забывать и того, что европарламентарии всерьез настроены на то, чтобы «пересадить» все устройства на USB Type-C. И они намерены довести это дело до конца на протяжении двух лет. А это означает, что Apple все же придется смириться и начать предлагать этот тип разъема в своих устройствах.

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Интересно, что среди причин миграции на USB-C называют заботу об окружающей среде. Apple позиционирует себя как зеленая компания и поборника защиты природы. Отказ от Ligthing должен уменьшить вредное воздействие на экологию и уменьшить количество электронных отходов. Хотя сама компания публично говорит об обратном, переход на USB Type-C приведет к увеличению отходов, ведь огромное количество аксессуаров с Lightning станут вещами бесполезными.

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Источник: idropnews