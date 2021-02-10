Обыск сотрудников магазинов обойдется Apple в $30 млн

285

Сам спор рассматривали почти восемь лет

Те, кто раньше работал в магазине Apple должен был быть готов к тому, что до и после смены он будет тратить больше получаса на то, что сотрудники службы безопасности компании проверяли их сумки. Да, было такое время, когда работники розничных сетей повергались обыску практически ежедневно. Таким способом компания боролась с кражами и в ход шли разнообразные методы.

Читать также: У Apple есть крутая идея, зачем могут пригодиться смарт-очки ﻿

Логично, что далеко не всем нравился такой шмон, который не только занимал немало времени, но и был процедурой унизительной. Нашлись те, кто подал против калифорнийской компании судебный иск. Интересно, что в иске сотрудники Apple просили возместить принесенный им моральный ущерб, но не из-за унизительности процедуры, а по причине того, что они вынуждены были тратить время впустую, простаивая в очереди на обыск. Время деньги и они потребовали компанию возместить затраченное время.

В 2015 году суд встал на сторону Apple и пришел к выводу, что, если сотрудники хотели бы избежать обыска, им попросту не стоило брать с собой на работу сумку. Тем самым Фемида посчитала, что служба безопасности компании может и дальше устраивать обыски сотрудникам магазинов.

Читать также: Apple откажется от практики «ломать» Face ID при замене дисплея сторонними мастерскими ﻿

Не согласившись с принятым решением, «обиженные» подали апелляцию. И в феврале прошлого года Верховный суд Калифорнии вынес решение, но уже не в пользу Apple. Теперь стало известно, что Apple готова выплатить компенсацию бывшим и нынешним сотрудникам магазинов. Около 12 тысяч работников получат компенсацию в размере $1200, а общая сумма выплаченных средств составит $29,9 млн.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: courthousenews