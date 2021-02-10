Apple позволит чинить «яблочную» технику самостоятельно

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Поборники «права на ремонт» могут праздновать победу, оригинальные запчасти смогут купить все желающие

В США существует целое движение за право на ремонт. Его участники требуют на законодательном уровне вменить крупным компаниям создавать свои продукты с перспективой позволить потребителям самостоятельно осуществлять техническое обслуживание устройств. В частности, разрешить доступ к оригинальным компонентам для самостоятельного ремонта, не лишая потребителей гарантии.

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Очевидно, что гарантийная политика Apple идет вразрез с этими требованиями. Ее бизнес-модель полностью ориентирована на то, чтобы пользователь обращался в авторизированные сервисные центры в случае поломки. Но, похоже, что Apple готова идти на компромисс и есть первые подвижки. Так, сегодня концерн из Купертино анонсировал программу самостоятельного ремонта, позволяющую покупателям приобретать компоненты для ремонта iPhone и Mac. Изначально владельцы смартфонов смогут приобрести на замену дисплей, батарею или камеру. Впоследствии может будет купить и другие детали.

Новые правила вступят в силу в начале 2022 года в США и позже они заработают и в других странах. Программа будет распространяться на iPhone 12 и iPhone 13, а также на Mac с чипом Apple M1. В итоге у пользователей появится выбор: чинить устройство самим, в сторонних мастерских или обращаться в авторизированный сервисный центр. Сама Apple в своем пресс-релизе указывает, что «самостоятельный ремонт предназначен для отдельных технических специалистов, обладающих знаниями и опытом в области ремонта электронных устройств».

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При этом она не забыла акцентировать внимание, что самый безопасный и надежный способ отремонтировать гаджет — обратиться к сертифицированным специалистам, использующим оригинальные запчасти Apple. Остается только дождаться официальных комментарий по части гарантийной политики компании на случай самостоятельного ремонта.

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Источник: cnbc