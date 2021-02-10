iPhone 14: семейное изображение и что по ценам

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Ожидаемо стоимость новеньких айфонов должна вырасти

Пару дней назад Apple отчиталась перед инвесторами о своих успехах за второй финансовый квартал (первый календарный) 2022 года. Вероятно, повторить успех в следующем квартале не получится, о чем компания и предупредила всех. Всему виной пресловутый дефицит чипов и очередная вспышка коронавируса в Китае, которая заставила на время закрыть фабрики.

Не скажется ли это на времени выхода iPhone 14? Издание Wall Street Journal сообщило, что постепенно фабрики в Шанхае возвращаются в привычный производственный ритм. А Тим Кук заверил, что почти все «затронутые» сборочные заводы на данный момент вернулись к работе.

Тем временем инсайдеры не дремлют и продолжают рассказывать о iPhone 14. На этот раз в сеть слили качественное изображение всей четверки серии с демонстрацией того, как компания обыграет вырезы на фронтальной поверхности. Оно подтверждает, что две модели по-прежнему предложат монобровь, а оставшиеся две предложат решение с двумя вырезами.

Среди прочего сетевые источники готовят к тому, что стоимость iPhone 14 увеличится по сравнению с предшественниками в среднем на $100 за исключением базовой версии. Так, за iPhone 14 должны просить от $800, а новичок линейки iPhone 14 Max может стоить от $900. За iPhone 14 Pro могут запросить от $1100 и за iPhone 14 Pro Max — от $1200.

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Источник: mydrivers