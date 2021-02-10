iPhone 14 и 14 Pro столкнулись с проблемами аккумуляторов

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Уничтожение аккумулятора iPhone 14 в год

Владельцы iPhone 14 и iPhone 14 Pro выражают возмущение из-за быстрого снижения емкости батареи менее чем за год использования. Некоторые сообщения свидетельствуют о том, что аккумуляторы этих телефонов снижаются даже до 90%. Этот скорый спад работы батареи напоминает пользователям о предыдущей проблеме "батарейных гейтов", поразившей предыдущие модели iPhone.





Многие пользователи поделились своими впечатлениями в социальных сетях. Сэм Коль из AppleTrack в июле опубликовал твит, в котором рассказал, что емкость его iPhone 14 Pro уже упала до 90%, что гораздо быстрее, чем с его предыдущими iPhone. Это мнение подтвердили другие пользователи, также заметившие аналогичный тренд.

Наблюдения Коля по поводу производительности батареи были подчеркнуты в недавнем видео, в котором он выразил трудности рекомендовать телефон, особенно учитывая его высокую цену в $999.





Apple официально заявляет, что аккумуляторы iPhone должны "хранить до 80% начальной емкости после 500 полных циклов зарядки". Однако, кажется, некоторые пользователи наблюдают значительное снижение работы аккумуляторов задолго до достижения этой отметки. В сравнении, в прошлых годах большинство пользователей не наблюдали столь значимого снижения емкости вплоть по крайней мере до двух лет использования.





И это очень иронично учитывая, что у Apple одна из самых медленных зарядок: она предлагает своим пользователям всего до 25 Вт в iPhone 14 Рго, в то время как китайцы уже год как активно используют быструю зарядку в 150 Вт и подобных проблем не наблюдается, поскольку китайцы приходят к уловкам, таким как размещение 2-х батарей рядом или улучшают систему охлаждения, чтобы смартфон во время таких зарядок не перегревался. Вот такая она, самая богатая компания Apple

Функция мониторинга состояния батареи для iPhone была добавлена вместе с обновлением iOS 11.3, которое позволило пользователям включать или исключать проблемную функцию ограничения производительности, ставшей характерной чертой "батарейных гейтов". Apple объяснила, что эта мера была предпринята для защиты iPhone от стареющих аккумуляторов, что в конечном итоге привело к большим судебным приговорам.





Apple еще не предоставила официальный ответ на эти сообщения. Отметим, что такой проблемы iPhone 14 Pro Max такой проблемы не испытывает: остаточная емкость его за год использования в среднем 98%. Мы будем следить за обновлением данной ситуации.

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Источник: macrumors