iPhone 15 Pro Max получит почти дюймовый, эксклюзивный сенсор от Sony

42

Apple пытается догнать китайцев в качестве фото на смартфоны

Известный инсайдер Ice Universe предоставил нам интересную информацию о камере будущего Iphone 15 Pro Max. Новинка получит эксклюзивный сенсор от Sony размером около 1 дюйма. В качестве основной камеры будет установлен модуль 48 Мп Sony IMX903 размером 1/1,14” и пикселем 1,4 мкм.

iPhone в последнее время потерял статус лидера по качеству фотографий и пытается догнать китайцев и корейцев, которые по размерам матриц давно покинули Apple позади. Если посмотреть на предыдущие модели, можно понять, что размер матриц айфонов тоже не стоял на месте, вот параметры сенсора начиная с Iphone X:

iPhone X - 1/3"

Iphone XS – 1/2.55″

iPhone 11 Pro Max - 1/2,55"

iPhone 12 Pro Max - 1/1,78"

iPhone 13 Pro Max - 1/1,63"

iPhone 14 Pro Max - 1/1,28"

Можно увидеть, что прорыва по сравнению с последним поколением не будет, размер увеличивался постепенно и обычно просто не афишировался. Но такая тенденция дает нам понимание, что размер все же имеет значение и не зря китайцы начали устанавливать дюймовые матрицы в свои смартфоны, они двигаются в верном направлении.

Что ж, будет очень интересно посмотреть, сможет ли новый Iphone 15 Pro Max вернуть Apple звание производителя лучших мобильных камер. Кстати, пока неизвестно, получит ли младший Iphone 15 Pro такой же модуль, меньшие физические размеры могут помешать установить его в компактный смартфон.

Читайте также: Chuwi CoreBook: доступный ноутбук с Intel Core i5 на борту за $450

Источник: