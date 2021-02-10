iPhone 16 получит эксклюзивные функции генерации ИИ, которые станут конкурентными для Google и Samsung - Марк Гурман

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ИИ не перестает набирать популярность

Хотя до анонса iOS 18 еще достаточно времени, но некоторые эксперты уже начинают думать, что же Apple нам сможет представить в противовес другим компаниям. Новый отчет Марка Гурмана из Bloomberg предполагает, что в следующем году серия iPhone 16 будет оснащена эксклюзивными функциями генерации ИИ, которые станут ключевыми факторами продаж новых устройств.

Он не раскрывает никакой конкретики относительно того, что эти функции ИИ будут делать, но мы можем предположить, что они будут похожи на то, что делают Google и Samsung с генерацией текста в изображение, возможностью обобщать документы и переводить контент, среди прочего. По слухам, Apple также использует свою модель LLM для модернизации Siri.

Скорее всего, серия iPhone 16 не будет иметь значительных аппаратных изменений, и Apple будет пытаться продвигать новые функции искусственного интеллекта как ключевое преимущество своих будущих устройств. В целом политика компании сейчас нацелена на продажу своих сервисов, потому это не удивительно. Мы будем не удивлены, если часть функций будет по специальной подписке.

Источник: bloomberg