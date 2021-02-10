iPhone 16 Pro и Pro Max могут получить значительные аппаратные изменения во избежание перегрева, как это было у iPhone 15 Pro

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Горячая дискуссия о горячем iPhone

Этот год оказался действительно горяч для Apple в плохом смысле, поначалу мы видели перегревы на свежих iPhone 15 Pro, интернет был переполнен жалобами и обсуждениями, что стало чрезвычайной проблемой, позже перегревы появились и на часах компании.

Компания утверждала, что это была проблема программного обеспечения, и это было доказано, когда обновление не только разрешило проблему, но и не снизило производительность телефонов. Хотя некоторые обвиняли чип A17 Pro, а другие утверждали, что телефон имеет меньшую площадь рассеяния тепла, а его новая титановая рамка снизила тепловую эффективность телефона.

Хотя большинство жалоб с тех пор утихло, а iPhone 15 Pro стал одним из лучших телефонов 2023 года, некоторые пользователи говорят, что телефон все еще иногда нагревается. Apple, безусловно, не хотела бы повторения этого, особенно учитывая, что iPhone 16, по слухам, будет не слишком масштабным обновлением.

По словам пользователя X @KosutamiSan , Apple может внести несколько изменений в дизайн серии iPhone 16, чтобы предотвратить проблемы с перегревом. Айфоны 2024 могут перейти на графеновую тепловую систему, которая должна улучшить теплопроводность, поскольку это более перспективный материал, чем медь, которая сейчас используется для рассеивания тепла. Кроме того, в iPhone 16 Pro и Pro Max может появиться аккумулятор с металлической оболочкой.

Источник: macrumors