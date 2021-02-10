iPhone 16 Pro и Pro Max будут оснащены новым 5G-модемом Snapdragon X75 5G, который будет значительно быстрее и энергоэффективнее

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Сверхскорости в смартфоне

Теперь, когда прошел месяц с момента презентации серии iPhone 15, не кажется слишком странным начать рассматривать линейку iPhone 16. лучшим мобильным 5G-модемом от Qualcomm.

5G-модем следующего поколения Snapdragon X75 5G обеспечит пользователям iPhone 16 Pro более быструю и энергоэффективную 5G-связь. Чип обеспечит iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max покрытие 5G в диапазонах mmWave и до 6 ГГц с помощью одного трансивера, что снизит потребление заряда аккумулятора на 20%. Snapdragon X75 был представлен Qualcomm в феврале прошлого года. Он также будет занимать на 25% меньше места на печатной плате по сравнению с Snapdragon X70.

Однако Пу считает, что, в отличие от предыдущих поколений iPhone, в которых новейшие модели iPhone (за исключением SE) каждый год использовали один и тот же модемный чип, Apple скопирует то, что она делает с процессором приложений серии A, и будет оснащаться модемным чипом Snapdragon X75 5G только новейшие телефоны серии iPhone Pro. Модели, не относящиеся к Pro, iPhone 16 и iPhone 16 Plus, будут продолжать использовать модемный чип Snapdragon X70 5G.

Чип модема 5G X75 поддерживает 5G Advanced, который является следующим поколением 5G связи и является "эволюцией к 6G". Подобно тому, как в 2015 году Apple назвала серию iPhone 6s "LTE Advanced", компания, вероятно, назовет линейку iPhone 16 Pro 2024 года "5G Advanced".

В прошлом месяце Apple подписала соглашение с Qualcomm, которое позволит компании использовать чипы для модемов 5G Qualcomm до 2026 года. Apple работала над собственными чипами модемов 5G, но столкнулась с некоторыми проблемами, что дало Qualcomm неожиданную возможность продолжить сотрудничество с Apple и снабжать ее модемами 5G для последних моделей iPhone до конца 2026 года.

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Источник: gizmochina