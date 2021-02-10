iPhone 2023 года лишат Lightning

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Еще один источник подтвердил переход на USB Type-C

Вероятно, в свете последних событий и желания Еврокомиссии перевести устройства на единый разъем USB Type-C, осенью 2023 года Apple выпустит iPhone без Lightning. А в качестве порта для зарядки и передачи данных будет установлен USB Type-C. Об этом ранее сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо, а теперь подтвердил эту информацию не менее авторитетный источник — Марк Гурман из Bloomberg.

По его сведениям, Apple уже тестирует iPhone с USB Type-C. Такое решение почти наверняка многие воспримут положительно. Переход на этот стандарт принесет с собой увеличение скорости быстрой зарядки и переноса данных. А для того, чтобы не пострадали интересы владельцев «яблочной» техники с Lightning, компания готовит переходник для новых айфонов.

Верим, что и в этот раз Apple все сделает «правильно» и сможет неплохо заработать на выпуске аксессуаров в связи с переходом айфонов на порт USB Type-C. Компания точно не в накладе останется и найдет правильные слова, чтобы донести до своей аудитории, что появление USB Type-C в 2023 году в iPhone шаг своевременный и сродни новации. В плане маркетинга мало кто может состязаться с Apple.

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Источник: bloomberg