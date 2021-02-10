Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN

iPhone 2023 года лишат Lightning

14.05.2022 273 0

Еще один источник подтвердил переход на USB Type-C

Вероятно, в свете последних событий и желания Еврокомиссии перевести устройства на единый разъем USB Type-C, осенью 2023 года Apple выпустит iPhone без Lightning. А в качестве порта для зарядки и передачи данных будет установлен USB Type-C. Об этом ранее сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо, а теперь подтвердил эту информацию не менее авторитетный источник — Марк Гурман из Bloomberg.

 

iPhone 2023 года лишат Lightning – фото 1

 

По его сведениям, Apple уже тестирует iPhone с USB Type-C. Такое решение почти наверняка многие воспримут положительно. Переход на этот стандарт принесет с собой увеличение скорости быстрой зарядки и переноса данных. А для того, чтобы не пострадали интересы владельцев «яблочной» техники с Lightning, компания готовит переходник для новых айфонов.

 

Верим, что и в этот раз Apple все сделает «правильно» и сможет неплохо заработать на выпуске аксессуаров в связи с переходом айфонов на порт USB Type-C. Компания точно не в накладе останется и найдет правильные слова, чтобы донести до своей аудитории, что появление USB Type-C в 2023 году в iPhone шаг своевременный и сродни новации. В плане маркетинга мало кто может состязаться с Apple.

 

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

 

Источник: bloomberg

iPhone USB Type-C Lightning
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 14.05.2022

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
iPhone 2023 года лишат Lightning