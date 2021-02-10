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Apple откажется от Lightning в пользу USB Type-C в iPhone 15

11.05.2022 155 0

И этому предсказанию можно доверять

Несмотря на успешность и восстребованность, у iPhone есть ряд элементов, которые безнадежно устарели и требуют изменений. В числе решений, которое не соответствуют духу времени и от которого Apple пора отказаться, нередко называют Lightning.

 

Apple откажется от Lightning в пользу USB Type-C в iPhone 15 – фото 1

 

В случае с этим портом компанию обложили почти со всех сторон: от Европарламента, требующего от всех компаний установку единого разъема до пользователей, которым основательно надоел Lightning. И до недавнего времени Apple демонстрировала несгибаемость собственным идеалам и желание держаться за проприетарный разъем до конца. В этой ситуации достаточно неожиданно прозвучал прогноз, что iPhone все же обзаведется портом USB Type-C.

 

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Это сообщение не попахивает авантюрой и очередным вбросом. Оно исходит от известного аналитика Мин-Чи Куо, который, как правило, знает, о чем говорит и не замечен за дешевым пиаром. Он со ссылкой на цепочку поставок заявил, что уже в следующем году iPhone с разъемом USB Type-C станет реальностью. В числе преимуществ такой миграции на другой порт аналитик называет увеличение скорости передачи данных и мощности зарядки смартфона на аппаратном уровне.

 

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Источник: twitter

Apple Lightning USB Type-C iPhone 15
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.05.2022

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Apple откажется от Lightning в пользу USB Type-C в iPhone 15