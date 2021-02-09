Где купить дешевле?

«iPhone Flip»: яркие расцветки и ориентир на молодежную аудиторию

09.02.2021 760 1

Складной iPhone может быть яркой и веселой раскладушкой

Apple в числе тех, кто исповедует размеренный подход в создании устройств и не спешит с выпуском складного смартфона. Работы над гаджетом идут и известно, что существует два прототипа, где один напоминает конструкцию Galaxy Z Fold 2, а второй — Galaxy Z Flip.

 

Читать также: iPhone 11 взломан. Сообщают что уязвимы и другие устройства Apple﻿

 

Инсайдер Джон Проссер, который обладает уже солидным послужным списком утечек, связанных с продуктами Apple, подтвердил, что концерн из Купертино разрабатывает складной смартфон. По его словам, в качестве потенциальной аудитории для нового устройства компания рассматривает молодежь, именно для них и создается раскладушка с гибким дисплеем. А еще тут могут предложить яркие и «забавные» расцветки. Подобную палитру компания предлагала в iPhone 5C.

 

«iPhone Flip»: яркие расцветки и ориентир на молодежную аудиторию – фото 1

 

При этом Джон Проссер скептически относится к слухам, что складной iPhone может выйти в 2022 году. Он утверждает, что работы по созданию смартфона еще далеки от завершения. Поэтому ранее 2023 года компания не выпустит аппарат со складной конструкцией на рынок. Ожидается, что поставщиком гибких панелей для iPhone будет Samsung, которая уже поднаторела в их создании.

 

Читать также: Возможные характеристики Apple Car: 500 км на одном заряде и разгон до 100 км/ч за 3,5 с﻿

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

 

Источник: phonearena

складной смартфон iPhone
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 09.02.2021

Комментарии

Igor “Barlacuda” Ivanov 0
5000 долларов, или дороже будет?
09.02.2021 16:57

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
«iPhone Flip»: яркие расцветки и ориентир на молодежную аудиторию