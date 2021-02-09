«iPhone Flip»: яркие расцветки и ориентир на молодежную аудиторию

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Складной iPhone может быть яркой и веселой раскладушкой

Apple в числе тех, кто исповедует размеренный подход в создании устройств и не спешит с выпуском складного смартфона. Работы над гаджетом идут и известно, что существует два прототипа, где один напоминает конструкцию Galaxy Z Fold 2, а второй — Galaxy Z Flip.

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Инсайдер Джон Проссер, который обладает уже солидным послужным списком утечек, связанных с продуктами Apple, подтвердил, что концерн из Купертино разрабатывает складной смартфон. По его словам, в качестве потенциальной аудитории для нового устройства компания рассматривает молодежь, именно для них и создается раскладушка с гибким дисплеем. А еще тут могут предложить яркие и «забавные» расцветки. Подобную палитру компания предлагала в iPhone 5C.

При этом Джон Проссер скептически относится к слухам, что складной iPhone может выйти в 2022 году. Он утверждает, что работы по созданию смартфона еще далеки от завершения. Поэтому ранее 2023 года компания не выпустит аппарат со складной конструкцией на рынок. Ожидается, что поставщиком гибких панелей для iPhone будет Samsung, которая уже поднаторела в их создании.

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Источник: phonearena