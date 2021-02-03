Возможные характеристики Apple Car: 500 км на одном заряде и разгон до 100 км/ч за 3,5 с

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Известный аналитик подтвердил разработку Apple Car

В последнее время в сети хватает слухов о планах Apple выпустить электрокар — Apple Car. Немало тех, кто скептически относится к тому, что «яблочная» компания может выпустить электромобиль, считая это все фантазией. Но теперь о выходе автомобиля заговорил известный придворный информатор Минг-Чи Куо, который уже не раз был точен в прогнозах по части будущих устройств Apple.

По его словам, электрокар Apple действительно создает и ключевым партнером тут станет Hyundai. Никто с нуля автомобиль создавать не будет, а за основу возьмут платформу E-GMP и это позволило строить предположения о характеристиках транспортного средства.

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Платформа E-GMP была представлена Hyundai в декабре прошлого года, и ее максимальная скорость составляет 257 километров в час, а для разгона до 100 км в час машине должно хватить всего 3,5 с. Одного заряда аккумулятора хватает на 500 км пробега и благодаря поддержке быстрой зарядки, зарядит электрокар можно будет до 80% всего за 18 минут.

Но все вышеизложенные характеристики справедливы для максимально заряженной версии платформы, а будут ли ими обладать Apple Car, достоверно неизвестно и ничего не мешает пойти на какие-то упрощения. Если же брать за основу идеальные параметры, то они близки к тем, которые предлагает Tesla Model S Perfomance и электрокару от Apple будет непросто конкурировать с творением от компании Илона Маска. Тем более, что ходят слухи, что просить за «яблочный» автомобиль будут больше, чем оценили Tesla Model S Perfomance.

По словам, Минг-Чи Куо компания также присматривается к General Motors, как к потенциальному партнеру. Удастся ли договориться, неизвестно. Но в любом случае, по словам аналитика, для создания Apple Car компании понадобится несколько лет, и она вряд ли успеет к 2025 году представить новинку. И это при условии, что ей помогут крупнейшие автоконцерны. Apple Car могут представить в 2025 году только при условии, что компания будет работать в ударном темпе над электрокаром.

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Но все это возможно только, если «все звезды сойдутся» в одном месте и Hyundai также будет заинтересован в таком сотрудничестве. А вот тут как раз единства мнения в команде автоконцерна нет. По крайней мере, один топ-менеджер компании открыто выступил против сотрудничества с Apple, заявив, что Hyundai ничего не получит от этого партнерства и может только потерять.

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Источники: reuters, macrumors