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iPhone 11 взломан. Сообщают что уязвимы и другие устройства Apple

09.02.2021 805 0

iOS14 взломали на примере iPhone 11

Эксперт по цифровой безопасности в своем твиттер аккаунте показал рабочий джейлбейк на своем iPhone 11. Эта новость моментально разлетелась по сети.

 

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Мы уже с вами стали забывать это слово, ведь в прошлом взломать iPhone и поставить джейлбрейк было обычным делом. Никто не удивлялся, а наоборот ждал, когда на форумах появиться новый джейлбрейк и мы сможем использовать самый разных софт и другие «плюшки» на смартфонах от Apple.

 

iPhone 11 взломан. Сообщают что уязвимы и другие устройства Apple – фото 1

 

Но время поменялось, и теперь это действительно новость. Нас с вами заверяют, что устройства от Apple максимально безопасны. Более того, организовывались соревнования по взлому новых iPhone, с целью предотвратить такие вот конфузы.

 

Сообщается, что для взлома используется уязвимость нулевого дня , которая была не известна разработчикам и еще не исправлена. Самый тревожный факт заключается в том, что источник утверждает - это аппаратная уязвимость, и её невозможно исправить с помощью нового обновления программного обеспечения.

 

Как говорит автор – под угрозой новые аппараты на чипах А12 и выше. Имеется ли ввиду и новые iPhone 12, пока не ясно.Также не совсем понятно, что по актуальной версии iOS14.4 ? В новости говориться только про iOS14.3. Хотя если это и вправду - аппаратная уязвимость, версия iOS не важна.

 

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Есть над чем задуматься. Хакер утверждает, что не планирует выпускать джейлбрейк в свободный доступ, так как понимает риски и потенциал опасности данной проблемы с безопасностью.

 

Уверенны – у знающих людей после такой новости возникнет еще больше вопросов. Надеемся, что скоро в сети эта история получит развитие, и мы сможем до конца понять, опасен ли этот просчёт рядовому пользователю или нет.

 

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Источник : news.mydrivers.com

 

 

iPhone Apple
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 09.02.2021

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iPhone 11 взломан. Сообщают что уязвимы и другие устройства Apple