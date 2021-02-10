iPhone, iMac и другие «яблочные» устройства могут получить дырчатый дизайн

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У производителей терок появится влиятельный конкурент

Как вам дизайн iPhone 12? Почти наверняка среди нашей аудитории поклонников такого стиля найдется не очень много. Безусловно, монобровь — признак постоянства и узнаваемый элемент. А что, если мы вам скажем, что Apple рассматривает возможность использовать в дизайне тот же прием, что и в оформлении Mac Pro? И мы говорим об экстерьере, напоминающем соты.

Все дело в том, что новый Mac Pro получил перфорированный корпус, который «испещрен» отверстиями, а получены они путем наложения со смещением трех окружностей. У кого-то такое исполнение вызывает ассоциацию с теркой или кольчугой. И вот представьте, что такой «сотовый» дизайн получат боковые грани iPhone и тыльная панель iMac. Могут «дырчатыми» сделать и планшеты, ноутбуки и умные очки. На такую задумку Купертино получил соответствующий патент.

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Корпуса устройств могут быть изготовлены из керамики, стекла, углеродного волокна или даже сапфира. Не исключает компания также использование сплавов из нескольких материалов. Такой «просвечивающийся» дизайн позволит установить внутри подсветку, которая может менять цвет, частоту и интенсивность мерцания. Например, она может сигнализировать о входящих звонках и уведомления, о критических значениях нагрева или о том, что заряд аккумулятора на исходе.

Такое исполнение необычно и пригодится для эффективного отвода тепла. Но такой дизайн из сот чреват засорением и залитием. В итоге со временем смартфон рискует превратиться в свалку из мусора, который не только не обеспечит эффективное охлаждение, но и испортит внешний вид устройства.

Но стоит помнить, что это только патент, который не возлагает на производителя обязанности воплотить его в свет. Применит ли Apple свое дизайнерское решение в каком-то из будущих устройств, узнаем со временем.

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