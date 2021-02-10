iPhone осталось 10 лет, Xiaomi 12 повторит Huawei и говорят это Realme GT 2 Pro

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На календаре последний осенний день, а это означает, что уже завтра зима вступит в свои права. А мы подводим итоги последних осенних дней, что интересного произошло в мире технологий. Приступим.

Telegram научили распознавать текст на изображениях. Покажем гибридный веломобиль, где для того, чтобы увеличить дальность поездки или на случай разрядки аккумулятора предусмотрели педали. Хочешь проехать дальше — крути педали.

Электромобили наше будущее, которое стремительно приближается. В Германии уже в 2030 году планируют полностью отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Свой электромобиль планирует начать выпускать и Xiaomi, которая даже решила для этих целей построить в Китае собственный завод.

realme GT 2 Pro — удивительно странный внешне смартфон, рендеры которого появились в сети. По начинке все будет менее эксцентрично, чинно и по-флагмански благородно. А еще готовится к выходу серия Realme 9, которая будет насчитывать минимум четыре модели. Родительский же бренд Oppo готовится показать складной Find N, который по своей начинке должен быть крепким решением.

Из нашего выпуска новостей вы узнаете, какое путешествие совершил один из наушников Apple AirPods и узнаете о планах компании выпустит смарт-очки. Не забыли рассказать последние подробности о предстоящем анонсе Xiaomi 12 и MIUI 13, а также о предсказаниях, когда же состоится декабрьская презентация компании. И в конце наша постоянна рубрика из забавных и диковинных новостей. Приятного просмотра!