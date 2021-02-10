iPhone SE 3 проредит ряды Android, Xiaomi 12 и MIUI 13 готовы давить, Realme GT Neo 3 пойдет

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2021 год выходит на финишную прямую, но оставшиеся дни не должны быть скучными. Ключевым хедлайнером последних дней уходящего года станет Xiaomi, которая устроит масштабную презентацию флагманской линейки и новой версии фирменной оболочки. Но до этого события еще почти неделя и мы предлагаем пока познакомиться с теми событиями, которыми запомнились прошедшие дни.

Не так давно Samsung и IBM сделали объявление, что они готовят революцию на рынке чипов, предложив инновационную систему компоновки транзисторов. Ее применение позволит создавать мощные и энергоэффективные процессоры с минимальной нагрузкой на аккумулятор. Амбициозно заявлено, что в будущем смартфоны с новым чипом смогут проработать неделю на одном заряде.

На неделе подоспел очередной отчет аналитиков о том, что MediaTek лидирует на рынке мобильных однокристальных систем. Логично, что Qualcomm недовольна таким положением дел. Этим объясняется то, что уже во второй половине следующего года на рынке должен появиться Snapdragon 8 Gen 2, производством которого займется TSMC.

Samsung готовит Galaxy S21 FE. Смартфон выходит с большим опозданием, и ценник будет отнюдь не божеским. Также пришло известие, что все флагманы серии Galaxy S22 получат стеклянную «спинку».

Если вы жаждали увидеть realme GT 2 и Realme GT 2 Pro, то его релиз отложили на следующий год. Компания провела лишь небольшую презентацию фич Realme GT 2 Pro, пообещав уникальный ширик, биоматериал для тыльной крышки, прокаченный NFC и какую-то особенную систему антенн.

MediaTek готовит к анонсу Dimensity 8000, который мы увидим в Realme GT Neo 3 и Redmi K50. Oppo в следующем году покажет Find X4 с его Pro-версией, где первый получит чипсет Dimensity 9000, а второй — Snapdragon 8 Gen 1.

В лабораториях Apple кипит работа над новым большим iPad с фирменной чертой устройств компании «монобровью». Но iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max избавят от этой фамильной черты. Аналитики пророчат оглушительный успех iPhone SE 3, который может стать проводником «заблудших» Android-пользователей в мир iOS.

Много инфоповодов было на этой неделе, связанных с анонсом серии Xiaomi 12. Покажут Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X, а также MIUI 13. Сетевые источники уже назвали те смартфоны на глобальном рынке, которые первыми получат новую версию фирменной оболочки. Эти и другие новости — на видео. Приятного просмотра!