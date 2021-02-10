iPhone SE Plus скоро, фейк с Redmi Note 11 и Samsung должно быть стыдно

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Прошедшие дни не были особенно насыщенными на события и громкие презентации. Но это не означает, что ничего в мире технологий не происходило. Все же кое-что интересное было и предлагаем сегодня быстро пройтись по основным событиям прошедших дней.

Начнем с компании Sony, которая показала свой флагман Xperia PRO-I с дюймовой матрицей с фазовой автофокусировкой. Главный сенсор на 24 Мп, но используется только центральные 12 Мп и этот параметр упомянут в характеристиках смартфона. Судя по тому набору датчиков, возможностей и режимов, которые предложил Xperia PRO-I, снимать он должен круто. Остается надеяться, что $1800 будут в итоге потрачены пользователями не зря.

Те, кто ждет Google Pixel Watch будут разочарованы, узнав, что смарт-часы компания выпустит не скоро. Она осторожничает и боится накосячить с часами и нанести себе серьезные репутационные потери. На данном этапе компании проще предлагать ПО, а «железо» пусть делают другие.

В сети появились изображения планшета Galaxy Tab S8 Ultra, которые заставили пристыдить Samsung и уличить ее в двуличии. Сначала она высмеивает «монобровь», проходясь по Apple нещадно, а теперь готова и сама повторить странный маневр с «челкой».

Сама же Apple не обращает внимание на происходящее вокруг и критику в адрес выемки в дисплее. Она продолжает упорно держаться за этот дизайнерский изыск. А еще компания готовится показать в следующем году iPhone SE Plus, тогда как третье поколение iPhone SE выйдет не ранее 2024 года.

Xiaomi завершает приготовления к анонсу серии Redmi Note 11, смарт-часов Redmi Watch 2 и фитнес-браслета Redmi Smart Band Pro. А в декабре состоится презентация Xiaomi 12, который станет первым с новым топовым чипсетом от Qualcomm.

И завершим мы наш выпуск историей о заблудившемся путешественнике, который игнорировал звонки спасателей на смартфон. Приятного просмотра!