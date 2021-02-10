iPhone стали медленнее, погрустим о китайских Redmi Note 10 и порадуемся за Xiaomi

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Подходит к концу очередная неделя и сегодня суббота. А значит, что пора подвести итоги уходящих дней традиционным дайджестом самых интересных новостей. Есть события, о которых обязательно стоит поговорить. Давайте начнем!

На этой неделе мы узнали о том, что в Италии очень недовольны тем, как ведет себя Google по отношению к сторонним разработчикам. В ситуации разбирались антимонопольщики и признали компанию виновной в антиконкурентной борьбе и ей придется заплатить за это 102 млн евро. А еще на этой неделе SEGA рассказала о своем желании создать мобильные версии своих популярных игр и намерении создать суперигру для различных платформ, включая смартфоны. И на создание хита уйдет 5 лет.

Коротко остановимся на Asus Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip, а более подробно о первом из дебютантов мы расскажем в своем ближайшем обзоре. Расскажем о новом многообещающем чипе Dimensity 900, а также о желании Motorola предложить в будущих смартфонах беспроводную зарядку, работающую на расстоянии одного метра.

В этом году Samsung, как и прочим производителям, приходится бороться с дефицитом чипов, а еще она готовит активную систему охлаждения с вентилятором для планшетов или смартфонов. А еще компания всерьез присматривается к операционке Fuchsia для своих гаджетов системы умный дом. Недавняя утечка говорит в пользу того, что в своих будущих смарт-часах Samsung может отказаться от Tizen OS в пользу Wear OS и это отличная новость для тех, кому претит фирменная операционка компании.

Слухи о Pixel 6 уже ходят месяц и главным образом касались его аппаратной платформы, а на днях нам показали будущие Pixel-фоны, и они стали предметом жарких споров. Кому-то зашел новый экстерьер смартфонов, а кто-то остался недоволен возможной попыткой компании преобразить новинки внешне.

По всему видно, что Apple создала действительно мощный чип M1 и iPad Pro 2021 года не имеет аналогов на рынке в сегменте планшетов. Но вот с задачей обновления iPhone 11 и iPhone 12 компания справилась несколько топорно, есть жалобы на снижение производительности.

США решили исключить Xiaomi из черного списка, поняв, что доказать связь компании с военными не удастся. Расскажем о желании выпустить обновленную версию Redmi Note 8, вышедших флагманских наушниках, будущем Poco M3 Pro 5G, а также о той лояльности, которую компания питает к своим фанатам в Китае, для них приготовили весьма недурственные чипы от MediaTek в серии Redmi Note 10. И под конец — забавные новости.