iPhone от Apple станут дешевле? TSMC и нас всех ждут большие изменения

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Кто здесь больше всего пострадает?

Сообщается, что из-за отсутствия видимости заказов и импульса заказов клиентов TSMC снизила котировки литейного производства на следующие несколько кварталов. Инсайдеры отрасли говорят, что TSMC снизила свои литейные котировки в ближайшие несколько кварталов.

TSMC, основанная в 1987 году, является литейным заводом по производству полупроводников. Клиентами компании являются одни из крупнейших производителей полупроводников Apple, Qualcomm, Huawei и т.д.

В начале июня этого года на рынке появилась новость о том, что компания планирует повысить котировки передового производственного процесса в 2024 году и завершила переговоры с рядом крупных клиентов один за другим, и вероятность подорожания достаточно велика. Сейчас при низком спросе традиционно высокие цены компании больше не поддерживаются.

Также сообщается, что из-за низкого спроса и рыночной конкуренции TSMC и ее дочерняя компания World Advanced, производящей автомобильные микросхемы, снизили литейные цены на 8-дюймовые пластины до 30%.

С точки зрения производительности, из-за снижения спроса на микросхемы и падения спроса на продукцию потребительской электроники, консолидированный доход компании в первом квартале этого года составил 508,63 млрд NT$, что на 3,6% больше, чем в прошлом году, чистая прибыль возросла только на 2,1% в годовом исчислении, что является рекордным показателем. Наименьший квартальный рост почти за четыре года.

Во втором квартале консолидированный доход компании составил примерно 480,8 миллиарда NT$, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистая прибыль составила 181,8 миллиарда NT$, что на 23,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года . Уменьшение доходов и чистой прибыли компании было ниже консенсуса-прогноза аналитиков на 14% и 27%.

Наиболее интересно как это отразится на покупателях электроники и не пострадаем ли мы.

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Источник: ithome