iPhone X и iPad Pro 12.9 уже устарели для IOS 17

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Шесть лет поддержки это очень неплохо, но хочется больше

Ребята из MacRumors. ссылаясь на свои надежные источники, сообщили, что iOS 17 и iPadOS 17 прекратят поддержку iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad Pro первого поколения с диагональю 9,7 и 12,9 дюймов, а также iPad пятого поколения.

И если о смартфонах догадаться было несложно, они просто следующие поочередно, здесь все логично. А вот то, что планшеты серии Pro останутся без обновления системы - довольно грустно. Хотя, учитывая то, что ему уже 7 лет грех жаловаться, на Android такого действительно нет и близко.

Согласно первым утечкам об IOS 17 и ее планшетной версии, изменений там будет немного. Но одним из важных новшеств может стать возможность использовать посторонние магазины приложений, которые могут добавить под давлением Евросоюза.

И если это произойдет – владельцам вышеупомянутых устройств очень не повезет, потому что они не попадут на возможный аукцион невиданной щедрости.

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Источник: macrumors