iQOO 9 и iQOO 9 Pro обрастают подробностями

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Новинки вполне могут оказаться ультимативными флагманами

В августе состоялась премьера iQOO 8 и iQOO 8 Pro, но компания уже готовит анонс линейки iQOO 9. Он должен состояться в январе следующего года, и постепенно мы узнаем о характеристиках новинок благодаря надежному сетевому информатору Digital Chat Station.

По его данным, iQOO 9 получит 6,78-дюймовый плоский AMOLED-экран E5 от Samsung разрешением FullHD+. У iQOO 9 Pro будет такой же дисплей, но с изогнутыми краями и разрешение увеличат до QuadHD+. Предположительно, базовый смартфон получит чипсет Dimensity 9000, а у «прошки» будет процессор Snapdragon 8 Gen 1. Емкость аккумуляторной батареи должна быть не менее 4700 мАч у обоих смартфонов.

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На данный момент это все, что известно о серии iQOO 9. Можно только строить догадки, что здесь предложат оперативную память стандарта LPDDR5 до 12 Гб, флеш-накопитель UFS 3.1 до 256 Гб, быструю зарядку мощностью до 120 Вт и многомодульную камеру. С большой долей вероятности предложат систему жидкостного охлаждения. Скорее всего, iQOO 9 Pro получит телеобъектив и систему стабилизации с микро-карданной подвеской.

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Источник: 91mobiles