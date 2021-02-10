Представили iQOO Neo 5S и iQOO Neo 5 SE

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И вновь модели для рынка Китая

Сегодня суббренд Vivo провел в Китае презентацию, на которой представил две новинки: iQOO Neo 5S и iQOO Neo 5 SE. Аппараты интересны как в плане внешнего оформления, так и по части начинки.

iQOO Neo 5S оснастили 6,62-дюймовым IPS‑дисплеем с частотой обновления 120 Гц разрешением FullHD+, платформой Snapdragon 888 в тандеме с 8/12 Гб опаеративной памяти LPDDR5. Смартфон предлагает флеш-накопитель UFS 3.1 на 128/256 Гб, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой (70% за 18 минут) и тройную тыльную камеру 48 Мп (Sony IMX598, f/1.79, OIS) + 8 Мп (сверхширокоугольный) + 2 Мп. Работает iQOO Neo 5S под управлением Android 11 с оболочкой OriginOS Ocean.

Старт продаж запланирован на 24 декабря и за базовую версию с 8/128 Гб запросили $423. Вариант с 8/256 Гб оценили в $455 и модификация с 12/256 Гб стоит $501.

Вторым дебютантом стал iQOO Neo 5 SE с 6,67-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 144 Гц с пиковой яркостью 650 нит. В качестве аппаратной платформы выступил Snapdragon 870, предложили 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Разрешение фронтальной камеры составило 16 Мп и на тыльной панели установили три датчика изображения 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Оснастили iQOO Neo 5 SE двойными стереодинамиками, 3,5 мм разъемом для наушников, линейным движком и аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 55 Вт. В качестве операционной системы установили Android 11 с надстройкой OriginOS. Продажи смартфона стартуют 28 декабря и на выбор три модификации: 8/128 Гб — $345, 8/256 Гб — $379 и 12/256 Гб — $407.

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Источники: gizmochina, gizmochina