Представлен iQOO Z5x: экран 120-Гц и камера на 50 Мп

488

iQOO Z5x предложил приличные для своего класса характеристики

Линейка суббренда Vivo пополнилась очередной новинкой — iQOO Z5x. Это аппарат среднего уровня, который предложил дисплей с высокой герцовкой, емкую батарейку и один из новых чипов от MediaTek.

Читать также: iQOO Neo 5s предложит флагманский дисплей и «железо» за невысокий прайс ﻿

Обладает iQOO Z5x дисплеем диагональю 6,58 дюймов разрешением 2400х1080 точек. Частота обновления составила 120 Гц, а частота отклика тача — 240 Гц. Имеется селфи-модуль на 8-мегапикселей и основная камера с двумя датчиками изображения 50 Мп + 2 Мп.

Аппаратной основой iQOO Z5x стал 6-нанометровый чипсет Dimensity 900 в связке с 8 Гб оперативной памяти. В активе смартфона флеш-накопитель на 128/256 Гб, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 44-ваттной зарядкой и сканер отпечатков пальцев сбоку. Предложили поддержку двух симок, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB Type-C, систему жидкостного охлаждения и 3,5 мм разъем для наушников. Работает новинка под управлением операционной системы Android 11 с оболочкой iQOO UI.

Читать также: Планета BBK: iQOO обретет независимость от Vivo ﻿

Прием предзаказов в Китае стартует с сегодняшнего дня и на выбор три модификации с 6/128 Гб, 8/128 Гб и 8/256 Гб памяти по цене $235, $250 и $282 соответственно.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿

Источник: mydrivers