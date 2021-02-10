iQOO Neo 5s: мощному смартфону отличный дисплей

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Экран у iQOO Neo 5S должен быть одним из лучших на рынке

В понедельник, 20 декабря нас ждет премьера Realme GT 2 Pro, который должен стать первым настоящим флагманом компании. На этот же день запланировала свою презентацию и другая «дочка» BBK — iQOO. Компания должна представить iQOO Neo 5s и iQOO Neo 5 SE. Сегодня производитель раскрыл подробности о дисплее первого из дебютантов.

Стоит напомнить, что позиционироваться iQOO Neo 5s будет как игровой смартфон и необходимый потенциал ему обеспечит платформа Snapdragon 888. Но хороший смартфон для геймеров должен обладать еще и отличным дисплеем. Компания это хорошо понимает, и новинка получит 120-герцовую OLED-панель с частотой отклика тача 1000 Гц и поддержкой HDR10. Обещаны отличные показатели по контрасту и цветопередаче, а пиковая яркость составит 1300 нит. Не забываем и то, что экран получит специальный чип для обеспечения своей работы.

iQOO Neo 5s предложит до 12 Гб оперативки, систему жидкостного охлаждения, фронталку на 16 Мп, тройную тыльную камеру с ключевым модулем на 48 Мп Sony IMX598 и операционную систему Android 12 с фирменной надстройкой Android 12.

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Источник: toutiao﻿