Сомнений не осталось: Realme GT 2 Pro представят через неделю

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Компания обещает, что новинка принесет с собой новации

Ранее Realme сообщила, что все устройства, которые она выпускала с флагманским железом были только разминкой. Теперь она готова вывести на рынок настоящий флагман, как по содержанию, так и по цене. Конкретики о том, что это будет за смартфон не было. Разве что инсайдеры в последнее время упорно говорят о том, что им станет realme GT 2 Pro.

Буквально вчера по сети с легкой руки инсайдеров разлетелся тизер, который указывал на то, что премьера новинки состоится 20 декабря. Прошли сутки, и компания подтвердила скорый релиз Realme GT 2 Pro. Сегодня на странице в Twitter она разместила пост, который указывает на то, что следующий год будет полон новаций и поведает о них компания 20 декабря.

Носители новаторских решений будут представлены в серии Redmi GT, и компания предложила пользователям угадать, какие интересные функции появятся в будущем. Свой пост компания отметила хештегом Realme GT 2 Pro и это не оставляет сомнений в том, что именно эта модель и будет представлена 20 декабря.

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Напомним, что слухи указывают на то, что смартфон предложит чип Snapdragon 8 Gen 1, 120-герцовый OLED‑дисплей диагональю 6,8 дюйма разрешением QuadHD+, набор из трех датчиков в основной камере 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп, до 12 Гб оперативки и до 1 ТБ постоянной памяти, а также скоростную проводную зарядку на 125 Вт. Ценник на Realme GT 2 Pro должен быть в районе $800.

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Источник: twitter