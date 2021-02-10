iQOO Neo 6: изображения и характеристики

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Новинка с заявкой на звание флагмана

iQOO начала этот сезон с анонса флагманов и в скором времени ее модельный ряд пополнится ещё одним топовым устройством. На 13 апреля назначена премьера iQOO Neo 6, который предложит целый ряд параметров, присущих решениям премиального уровня. Благодаря сетевым информаторам, не дожидаясь релиза новинки, мы можем увидеть ее и познакомиться с характеристиками.

Это будет аппарат, выполненный в стиле Vivo, но на этот раз предпочтение отдано квадратному блоку основной камеры вместо прямоугольного. Здесь уместились три датчика изображения и светодиодная вспышка. Лицевая панель iQOO Neo 6 скроена по шаблону наших дней: плоский экран с небольшими рамками и врезанная по центру фронталка. Это 120-герцовая AMOLED-панель от Samsung E4 разрешением FullHD+, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 1300 нит. Частота отклика тача составит 360 Гц, но при активации игрового режима в ряде приложений этот показатель достигает впечатляющие 1200 Гц.

Железо самое флагманское и актуальное: Snapdragon 8 Gen 1, до 12 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1 ёмкостью 256 Гб. Автономность работы iQOO Neo 6 обеспечит аккумуляторная батарейка на 4500 мАч и ее можно будет быстро зарядить на мощности 80 Вт. Работать устройство будет под управлением операционной системы Android 12 с фирменной надстройкой отпрлизводителя OriginOS Ocean. Подробностями о камерах новинки источник не поделился.

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Источник: gizmochina