"Ironflex" - новая технология для повышения долговечности дисплеев для Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6

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Теперь дисплеи будут еще крепче

Когда люди видят складывающиеся смартфоны, возникает сразу вопрос долговечности таких устройств. Поэтому важно постоянное совершенствование механизмов и этим как раз занимается компания Samsung... ﻿

В среду компания Samsung подала заявку на регистрацию торговой марки "Ironflex" в Корейскую информационную службу по правам интеллектуальной собственности (KIPRIS). Что интересно, заявка описывает "сложную OLED-панель дисплея" для устройств, включая не только "сложные смартфоны", но и "сложные планшетные компьютеры" и "сложный монитор для видеодисплеев".

Скорее всего, подобную технологию мы увидим уже у Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6, которые выйдут летом 2024 года. "Железная" часть названия отражает прочность и долговечность – атрибуты, которые Samsung хотела бы, чтобы потребители ассоциировали с ее сложными телефонами. Часть названия "flex" указывает на то, что внутренние дисплеи сложных телефонов не только крепкие, но и гибкие.

До презентации смартфонов еще достаточно много времени, поэтому мы можем предположить, что компания Samsung нам сможет предложить. А пока приближается презентация серии Galaxy S24 17 января, то ожидаем…

Источник: sammobile