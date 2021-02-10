Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • "Ironflex" - новая технология для повышения долговечности дисплеев для Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6

"Ironflex" - новая технология для повышения долговечности дисплеев для Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6

06.01.2024 98 0

Теперь дисплеи будут еще крепче

Когда люди видят складывающиеся смартфоны, возникает сразу вопрос долговечности таких устройств. Поэтому важно постоянное совершенствование механизмов и этим как раз занимается компания Samsung...  ﻿

 

В среду компания Samsung подала заявку на регистрацию торговой марки "Ironflex" в Корейскую информационную службу по правам интеллектуальной собственности (KIPRIS). Что интересно, заявка описывает "сложную OLED-панель дисплея" для устройств, включая не только "сложные смартфоны", но и "сложные планшетные компьютеры" и "сложный монитор для видеодисплеев".

 

ironflex

 

Скорее всего, подобную технологию мы увидим уже у Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6, которые выйдут летом 2024 года. "Железная" часть названия отражает прочность и долговечность – атрибуты, которые Samsung хотела бы, чтобы потребители ассоциировали с ее сложными телефонами. Часть названия "flex" указывает на то, что внутренние дисплеи сложных телефонов не только крепкие, но и гибкие.

 

До презентации смартфонов еще достаточно много времени, поэтому мы можем предположить, что компания Samsung нам сможет предложить. А пока приближается презентация серии Galaxy S24 17 января, то ожидаем…

 

Источник: sammobile

 

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 06.01.2024
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
"Ironflex" - новая технология для повышения долговечности дисплеев для Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6