Samsung представит серию Galaxy S24 на западе Galaxy Unpacked 17 января – официально!

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Первое выдающееся событие 2024 года

Это день настал: компания Samsung наконец-то подтвердила, что ее следующее мероприятие Galaxy Unpacked состоится, как мы ожидали, 17 января. На мероприятии будут представлены флагманские телефоны серии Galaxy S24 и искусственный интеллект Galaxy AI.

Мероприятие Samsung Galaxy Unpacked 2024 начнется в 11:30 вечера IST (13:00 по восточному времени) в среду, 17 января, в SAP в Сан-Хосе, штат Калифорния. Как и предыдущие мероприятия Galaxy Unpacked, он будет транслироваться в прямом эфире на сайте новостного отдела компании, а также на канале YouTube .

Ожидается, что Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus будут доступны с чипом Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3, в зависимости от рынка. Кроме того, ожидается, что Galaxy S24 Ultra будет оснащен Snapdragon 8 Gen 3 на всех рынках. По дизайну смартфоны получат новые цвета корпуса, но дизайн существенная не изменится. Старшая версия также получит титановый корпус.

Серия Galaxy S24 будет работать на базе Android 14 на базе One UI 6.1, которая обеспечит поддержку функции генеративного искусственного интеллекта Samsung, получившей название Galaxy AI.

Источник: Samsung