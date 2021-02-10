Ищем крутых авторов на Andro News!

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Привет! У тебя пытливый ум и ты интересуешься всем из мира Android и технологий? Ты заходишь на наш YouTube-канал и сайт за свежей порцией новостей и обзоров? Тебе есть что рассказать и донести до нашей аудитории? Энергичность, креативность, исполнительность, знание тематики, инициативность, желание учиться чему-то новому и развиваться — этого тебе не занимать? Кажется, у нас есть что тебе предложить.









Мы ищем настоящих фанатов софта и истинных знатоков железа, поклонников современных гаджетов и почитателей высокотехнологических новинок. Мы говорим о том, что мы расширяем штат сотрудников и нам нужны два автора. И мы готовы платить за вашу работу деньги. Размер зарплаты готовы обсуждать, она будет зависеть от навыков и выработки. Если хотите попробовать себя в качестве автора Andro News, то вам стоит отправить заявку на адрес @andrey_koftun в Telegram-канале.





Но прежде чем вы ринетесь отправлять письмо, обратите внимание:





речь идет о работе, а не о хобби и «можно попробовать»;

от вас потребуется знание тематики, ответственность, внимательность, оперативность и неукоснительное соблюдение сроков;

помните, что первые дни это кажется увлекательным и чем-то забавным, затем наступит рутинная работа;

у нас нет возможности заниматься обучением, вы должны уже уметь ясно, грамотно и креативно выражать свои мысли, ваши работы не должны быть скучными и чувство юмора только приветствуется;

мы до ужаса открытые и доброжелательные, но только к тем, кто ответственно и качественно выполняет свою работу;

приветствуем нестандартное мышление и умение видеть чуть не так, как все остальные.

Если после всего прочитанного у тебя не пропало желание стать частью нашей команды, тогда ждем твое послание по адресу @andrey_koftun в Telegram-канале. Обязательно ознакомимся со всеми заявками и внимательно отнесемся к каждому соискателю. С лучшими из вас мы обязательно выйдем на связь и обсудим все условия сотрудничества. Мы также не против покупать интересные и познавательные материалы на те темы, которые будут согласованы с нами заранее.