Samsung подала заявку на регистрацию нового товарного знака. Подэкранным камерам быть?

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Представляете мир гаджетов без «капель», «вырезов» и «монобровей»? Компания Samsung точно представляют. ﻿

Как стало известно, Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака UPC (Under Panel Camera) в «Корейское Бюро интеллектуальной собственности» (KIPO).

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Дословно эту аббревиатуру можно перевести как «камера под панелью». Выходит, что компания стала на шаг ближе к так называемым подэкранным камерам, и нам есть смысл ожидать устройства с подобной инновацией в обозримом будущем. Причем мы говорим не только о смартфонах. Источники утверждают, что Samsung намеренны широко использовать UPC в самых разных устройствах.

Конечно, к такому решению есть вопросы, которые касаются, качества дисплея в месте камеры, так и возможностей самой фронталки. Пока не известно станет ли это новшество очередной «маркетинговой уловкой» для новых продуктов, или сможет закрепиться на рынке как удобное и прогрессивное решение. Ответы на эти вопросы всё ближе и ближе.

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Источник: IT House