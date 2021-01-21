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Samsung подала заявку на регистрацию нового товарного знака. Подэкранным камерам быть?

21.01.2021 659 0

Представляете мир гаджетов без «капель», «вырезов» и «монобровей»? Компания Samsung  точно представляют.﻿

 

Как стало известно, Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака UPC (Under Panel Camera) в «Корейское Бюро интеллектуальной собственности» (KIPO).

 

Samsung подала заявку на регистрацию нового товарного знака. Подэкранным камерам быть? – фото 1

 

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Дословно эту аббревиатуру можно перевести как «камера под панелью». Выходит, что компания стала на шаг ближе к так называемым подэкранным камерам, и нам есть смысл ожидать устройства с подобной инновацией в обозримом будущем. Причем мы говорим не только о смартфонах. Источники утверждают, что Samsung намеренны широко использовать UPC в самых разных устройствах.

 

Samsung подала заявку на регистрацию нового товарного знака. Подэкранным камерам быть? – фото 2

 

Конечно, к такому решению есть вопросы, которые касаются, качества дисплея в месте камеры, так и возможностей самой  фронталки. Пока не известно станет ли это новшество очередной «маркетинговой уловкой» для новых продуктов, или сможет закрепиться на рынке как удобное и прогрессивное решение. Ответы на эти вопросы всё ближе и ближе.

 

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Источник: IT House

Samsung
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 21.01.2021

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Samsung подала заявку на регистрацию нового товарного знака. Подэкранным камерам быть?