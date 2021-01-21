Samsung Galaxy S21 получит версию без одной из фич

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Готовится к выходу Samsung Galaxy S21 без поддержки 5G

На прошлой неделе Samsung отметилась анонсом линейки Galaxy S21. Практически обо всех новинках мы рассказали в первый же день анонса и вчера выкатили обзор Galaxy S21 Ultra на нашем YouTube-канале. Вместе с новыми флагманами в лице Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra пришел и новый чип Exynos 2100, предложивший и 5G‑модем. Увы, в наших регионах поддержка нового стандарта связи речь бесполезная, как и в целом ряде стран.

Похоже, что понимают это и в Samsung, решив выпустить 4G-версию Galaxy S21. Информация о ней появилась на сайте организации Bluetooth SIG (Special Interest Group). В базе данных сертификационного ведомства найдены сведения о двух моделях с индексами SM-G990F и SM-G990F_DS, которые, как предполагаются, лишены поддержки 5G‑сетей.

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Когда и в каких регионах может появиться 4G-версия Galaxy S21 информации нет. Но в любом случае мотивы, движимые Samsung выпуском этого аппарата, понятны. Сети пятого поколения доступны далеко не во всех регионах, а в некоторых они находятся в зачаточном состоянии. В итоге приобретая 5G-смартфон пользователи фактически переплачивают за функциональность, воспользоваться которой они не могут.

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Источник: gsmarena