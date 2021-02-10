История смартфонов LG подходит к концу. Мобильный бизнес компании похоронят

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Апрель должен стать месяцем, когда производство смартфонов LG прекратят

Для LG наступила черта, за которой нет будущего для смартфонного бизнеса. Компании пора признать, что это направление для нее мертво и бесперспективно. Процесс ухода «в мир иной» затянулся и в апреле завершится логическим концом — LG прекратит производство смартфонов.

Новость об этом сегодня распространило авторитетное издание Bloomberg со ссылкой на южнокорейский ресурс DongA llbo. Источник указывает на то, что попытки продать смартфонный бизнес вьетнамской компании VinGroup оказались безрезультатными, стороны не договорились. И теперь LG пойдет по пути «так не доставайся же ты никому» и попросту закроет мобильное подразделение.

Почему это произойдет? Ответ известен и лежит на поверхности — смартфонный бизнес убыточен для компании и ее устройства продаются мизерными тиражами. Бесконечно копить убытки невозможно. Мобильный бизнес компании рос до 2015 года, но затем случился переломный момент, когда китайские компании начали теснить признанных грандов, включая LG, которая в итоге так и не смогла противопоставить что-то этому натиску, ее аппараты не могли составить конкуренцию устройствам других компаний.

Следом наступил период поиска и экспериментов, когда LG пыталась спасти ситуацию, проведя реорганизацию и неоднократную смену руководства, а также пытаясь предложить рынку что-то диковинное. Смартфоны компании не «взлетели» и пришло время поставить точку в череде неудачных попыток выбраться из ямы.

Поговаривают, что проект LG Rainbow будет закрыт, а вот судьба раздвижного LG Rollable все еще не ясна. Но, по всей видимости, компания распрощается с идеей выпустить смартфон с растягивающимся дисплеем. А вот сами гибкие матрицы она продолжит создавать и производить. Скорее всего, с закрытием мобильного подразделения LG прекратится и поддержка ее аппаратов. Сотрудников же подразделения увольнять не собираются, им предложат трудиться на благо компании в других отделах и центрах.

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Источник: bloomberg