CES 2021: показали LG Rollable с раздвижным дисплеем

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LG показала концепцию смартфона со скручивающимся экраном

Сегодня стартовала выставка CES 2021, в рамках которой технологические компании продемонстрируют свои последние разработки. В числе первых свою презентацию провела LG, где она в режиме онлайн показала новую линейку телевизоров, монитор для геймеров и бытовую технику для дома. Среди прочего она позволила взглянуть на свой смартфон LG Rollable.

Правда, говорить о полноценной презентации мобильного устройства не приходится. Сама инновационная разработка лишь на несколько секунд показалась в промо-ролике. Широкой аудитории продемонстрировали смартфон, который может растягиваться до уровня планшета или плавно сворачиваться назад.

При этом компания не стала раскрывать подробности об устройстве, ограничившись лишь подтверждением, что именуется смартфон LG Rollable и в планах когда-то представить его. Хотя инсайдеры уверяют, что новинку анонсируют уже в марте, но выйдет она значительно позже.

Субъективно само решение выглядит футуристично и привлекательно, а также выигрышно на фоне прочих складных устройств. Но реализовать подобное решение задача не из простых, есть серьезные вопросы к надежности и долговечности раздвижного механизма и скручивающегося дисплея.

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Источник: theverge