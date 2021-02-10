Итоги презентации Redmi Note 11 + розыгрыш

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Сегодня Xiaomi перезапустила серию Redmi Note 11, но теперь для глобального рынка. Всего новинок четыре и все они относятся к сегменту «средний+», когда помимо адеватных характеристик во всех ключевых аспектах ждешь чего-то этакого. Каких-то деталей или функций, которые бы цепляли. Если чем зацепить новинкам семейства Redmi Note 11?

Новые смартфоны Xiaomi пытаются завлечь потенциальных покупателей AMOLED-экранами с частотой обновления 90 Гц и 120 Гц, батареей емкостью 5000 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой в «прошках», 108 Мп камерой и дизайном с главной фишкой в виде плоских граней.

Что не понравилось, так это обилие одинаковых моделей, которые отличаются друг от друга мелочами. Потенциальному покупателю разобраться становится все сложнее, какой же из аппаратов предпочесть и, если ли толк от всех этих отличий. Попутно не можем не отметить то, что в плане производительности кардинальных изменений на фоне предшественников не произошло.

В нынешних реалиях, устройства Redmi Note 11 стоят своих денег, но есть стойкое ощущение, что в случае с новинками компания сделала шаг вперед и два шага назад. Для бывших отличников, которые задавали некогда планку в среднем сегменте, новинки серии Redmi Note выглядят скучно и безлико.

Но несмотря на первое не самое приятное впечатление о новинках серии Redmi Note 11, наверняка найдутся те, кто приобретут их. И не сомневаемся, что найдутся и те, кто не прочь заполучить один из смартфонов абсолютно бесплатно. И мы вам этот шанс предоставим. Мы решили разыграть Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G и Redmi Note 11S. От вас потребуется выполнить минимум действий:

1) Зарегистрироваться здесь - https://goo.gl/n9Q3w4

2) Написать комментарий под роликом на YouTube-канале, высказав свое мнение о новинках. Обязательно не забудьте оставить свой Lety ID в описании канала и данные для связи.

Победителей мы определим в прямом эфире 18.02.2022 на втором канале. Всем удачи!