Из-за дефицита чипов Snapdragon Xiaomi сбегает к MediaTek

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Количество смартфонов на MediaTek в портфолио Xiaomi увеличится

В этом году наметился серьезный дефицит 5G-чипов Qualcomm и чипмейкер не скрывает того, что не способен удовлетворить спрос производителей смартфонов. Компания прогнозирует, что нехватка процессоров станет бичом нынешнего года и стабилизации ситуации можно ждать не ранее начала следующего года. Все это заставляет производителей смартфонов использовать старые решения и искать альтернативу.

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Xiaomi обратилась за помощью к компании MediaTek и уже передала часть заказов на поставку процессоров тайваньской компании. По оценке аналитиков, доля платформ Qualcomm в модельном ряду компании должна сократиться с 80% до 55%. Естественно, что от этой ситуации выиграет MediaTek, который приумножит свою выручку до $15,3 млрд и эксперты ожидают рост стоимости акций компании. Рост продаж чипов приведет к росту доли тайваньского чипмейкера на рынке, и он упрочит свое положение и, возможно, сохранит лидерство.

Какие именно модели Xiaomi переведет на чипы MediaTek, остается загадкой. Но, если сегодняшний прогноз по части уменьшения доли процессоров от Qualcomm сбудется, то велика вероятность, что бюджетники Redmi 10 получат чипы тайваньского чипмейкера.

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Источник: money