Xiaomi Mi 11 Lite преподнесет сюрприз по части чипа

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Xiaomi Mi 11 Lite может быть построен на той же аппаратной платформе, что и Redmi Note 10 Pro

Если вы следите за Xiaomi, то знаете, что помимо флагманов, она выпускает и их упрощенные версии, чтобы угодить тем, кто не готов тратиться на покупку топового решения. Таким вот упрощенным флагманом будет Xiaomi Mi 11 Lite, который, по логике, должен встать на ступеньку ниже топовых устройств, но выше аппаратов среднего уровня.

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Но мы уже давно уяснили, что не всегда можно понять логику Xiaomi. Вот и в случае с Xiaomi Mi 11 Lite она может провернуть трюк, который мало кто ждал. Все дело в том, что в сети появилось фото демонстрационного стенда смартфона с его ключевыми характеристиками. Главное открытие — внутри стоит чип Snapdragon 732G. Да, этот процессор уже знаком по Poco X3 NFC и Redmi Note 10 Pro.

Дефицит чипов в действии? Или компания осознанно идет на его установку ради удешевления? Возможно, мы увидим две версии Xiaomi Mi 11 Lite, где одна получила поддержку 5G, а другая нет. И именно для первой приготовили Snapdragon 775G, а 4G-версия удостоится Snapdragon 732G.

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Среди прочих характеристик Xiaomi Mi 11 Lite упомянут 10-битный OLED‑экран с частотой обновления 90 Гц, фронталка в углу дисплея и трехкомпонентная камера с главным сенсором на 64 Мп.

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Источник: twitter