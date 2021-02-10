Избранные уже познакомились с AR-гарнитурой от Apple

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Компания близка к коммерческому релизу

Презентации какого-то продукта Apple широкой аудитории, как правило, предшествует закрытое мероприятие, на котором демонстрируется новинка. Именно такой ивент на днях и состоялся, а посвящен он был AR-гарнитуре компании. На само мероприятие были приглашены только высокопоставленные сотрудники, которые должны были оценить уже достигнутые результаты и то, как дальше будет развиваться проект.

А похвастаться, по всей видимости, Apple было чем. Ранее ходили слухи, что «яблочная» AR-гарнитура появится во второй половине 2023 года. Ее демонстрация, пусть и на закрытом мероприятии, может указывать на то, что работы над ней завершены или находятся на финальной стадии. Поговаривают, что аппаратная часть гарнитуры уже готова, разработчикам осталось доработать только софт и совместимость с прочими устройствами компании.

Издание Bloomberg сообщает, что первое поколение AR-гарнитуры в исполнении Apple будет достаточно массивным и предложит два дисплея с высоким разрешением. Аппаратной основой устройства послужит фирменный чип из линейки M1. Столь мощный процессор необходим для обработки контента, требовательного к ресурсам. Чтобы свести до минимума риск перегрева, внутри должны установить систему жидкостного охлаждения.

Стоить AR-гарнитура Apple должна недешево. Ценник почти наверняка с легкостью преодолеет отметку в $1000 и шагнет далеко за нее. Представить новый продукт могут уже в сентябре нынешнего года или в середине 2023 года. Но вряд ли в продажу AR-гарнитура поступит ранее второй половины нынешнего года.

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Источник: theverge