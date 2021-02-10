Изображение Google Pixel Watch: обтекаемость и минимализм

290

В плане дизайна часы не безупречны

Слухи о том, что Google Pixel Watch вот-вот выйдут, ходят несколько лет. Но, кажется, в этом году смарт-часы наконец-то станут реальностью, в сети появляется все больше подтверждений, что работы над ними завершены и компания готова к их анонсу. Не так давно известный информатор Эван Бласс намекнул на то, что анонс Pixel Watch не за горами, а сегодня он поделился изображениями смарт-часов со ссылкой на ресурс 91Mobiles.

Саму публикацию он сопроводил словом «начинается», словно намекая, что уже скоро появится больше информации о Pixel Watch и мы в шаге от старта промо-кампании производителя по продвижению носимого гаджета на рынке. Расценивать как косвенное подтверждение предстоящего релиза, стоит и появление в официальном онлайн магазине компании Google Store раздела часы.

Судя по изображениям, Google Pixel Watch действительно получат круглый дисплей, поверх которого установят скругленное стекло. С правой стороны корпуса предложат механическое колесико для навигации по интерфейсу. Субъективно — дизайн смарт-часов не безупречен и такая «зализанность» экрана на любителя. Надеемся, что спорность внешнего вида будет скрашена радикально переосмысленным программным обеспечением. Безусловно, важно, чтобы Pixel Watch не подкачали и на аппаратном поприще.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: twitter