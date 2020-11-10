Изображение Nokia 8000: благородная звонилка

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Nokia 8000 предложит стильный дизайн с премиальными материалами

Рынок кнопочных звонилок переживает не лучшие времена. Но он борется и не сдается. Свои очередные «кнопки» намерена представить HMD Global и речь идет о Nokia 6300 и Nokia 8000. Новые устройства будут работать под управлением операционной системы KaiOS, ставшая производной операционкой от Firefox OS. Известны и другие подробности о технических характеристиках новинок, а вот внешний вид их оставался тайной.

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И вот теперь с легкой руки авторитетного ресурса Winfuture мы можем понять, как будет выглядеть Nokia 8000. Он публиковал первое изображение новинки, которое дает понимание, что это будет кнопочная звонилка, но достаточно стильная для наших дней. Именно на дизайн решено сделать ставку в Nokia 8000. В числе материалов корпуса упоминается премиальный материал, схожий со стеклом. Обещана износостойкая клавиатура и новинка будет поставляться с предустановленными приложениями Facebook и WhatsApp.

Nokia 8000 оборудовали дисплеем диагональю 2,8 дюйма разрешением 320х240 пикселей, четырехъядерным процессором Snapdragon 210, 512 МБ оперативной памяти и 4 Гб постоянной памяти с возможностью ее расширения посредством карт microSD до 128 Гб. Питает телефон аккумулятор на 1500 мАч, есть 2 Мп основная камера, поддержка 4G, Bluetooth и слот для двух NanoSIM.

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Источник: winfuture