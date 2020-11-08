Современный Nokia N95 мог быть вот таким

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Показали прототип Nokia N95 в форм-факторе бокового слайдера

Помните телефон Nokia N95? Возможно, среди наших читателей есть те, кто помнит этот флагманский для своего времени продукт, получивший конструкцию двойного слайдера. Его анонс пришелся на сентябрь 2006 года, а на рынок он вышел в марте 2007 года. Через девять месяцев мир познакомился с первым iPhone, который и предопределил дальнейший вектор развития индустрии.

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Для 2006 года Nokia N95 был моделью футуристичной, в котором совместили музыкальный плеер, приличную камеру, внушительный объем памяти и GPS-навигацию. Работал он на ОС Symbian, позволял устанавливать сторонние приложения и питала его батарейка емкостью 900 мАч.

Компания HMD Global, которая получила право на создание устройств под маркой Nokia всерьез подумывала о том, чтобы выпустить сиквел Nokia N95, придав ему новое прочтение. Правда, в итоге от идеи отказались, но инженерный прототип того, каким мог быть современный Nokia N95 мы можем увидеть.

В руки ведущего канала MrMobile попал прототип смартфона, который показывает, что была задумка предложить конструкцию бокового слайдера. Сдвинув верхнюю часть, открывается доступ к динамикам, двум камерам и светодиодным вспышкам. Скрытые датчики выполняли бы функции селфи-камеры и то, как обыграли их месторасположение, позволило избежать необходимости «сверлить» экран под них.

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Оригинально обыграли основную камеру. Она получила круглой формы площадку, ее окружает специальное кольцо, которое может выступать в роли подставки.

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Источник: twitter