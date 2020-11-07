Nokia вот-вот представит новый ультра-бюджетник Nokia C1 Plus
Финская компания готовится показать новый бюджетник Nokia C1 Plus.
В ближайшее время Nokia планирует запустить в продажу новый смартфон серии C с возможным названием Nokia C1 Plus. Ранее он уже прошел сертификацию в российском сертификационном бюро, с помощью которого мы узнали кодовое имя - TА-1312.
Смартфон оснащен 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+. Емкость аккумулятора составляет 2500 мАч.
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Смартфон будет оснащен пока неизвестным восьми-ядерным процессором, а также предложит поддержку 4G по сравнению с текущим Nokia C1, поддерживающим только совсем старый стандарт 3G. Процессор, установленный в Nokia C1 Plus, будет работать с тактовой частотой 1,4 ГГц. Смартфон будет иметь 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ хранилища. Он также будет иметь возможность расширения карты MicroSD до 64 Гб.
Судя по просочившейся информации, Nokia C1 Plus будет работать на операционной системе Android 10 Go.
Смартфон может быть оснащен практически одинаковым модулем 5-мегапиксельной камерой, расположенной и спереди, и сзади. Не удивляйтесь, именно такая компоновка была и в Nokia C1. Размеры Nokia C1 Plus составляют 149,1 мм x 71,2 мм x 8,75 мм. Устройство будет доступно в двух цветовых вариантах - красном и синем.
Nokia может анонсировать Nokia C1 Plus вместе с Nokia 7.3 и Nokia 9.3 PureView.
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Источник: Gizmochina
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