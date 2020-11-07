Nokia вот-вот представит новый ультра-бюджетник Nokia C1 Plus

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Финская компания готовится показать новый бюджетник Nokia C1 Plus.

В ближайшее время Nokia планирует запустить в продажу новый смартфон серии C с возможным названием Nokia C1 Plus. Ранее он уже прошел сертификацию в российском сертификационном бюро, с помощью которого мы узнали кодовое имя - TА-1312.

Смартфон оснащен 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+. Емкость аккумулятора составляет 2500 мАч.

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Смартфон будет оснащен пока неизвестным восьми-ядерным процессором, а также предложит поддержку 4G по сравнению с текущим Nokia C1, поддерживающим только совсем старый стандарт 3G. Процессор, установленный в Nokia C1 Plus, будет работать с тактовой частотой 1,4 ГГц. Смартфон будет иметь 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ хранилища. Он также будет иметь возможность расширения карты MicroSD до 64 Гб.

Судя по просочившейся информации, Nokia C1 Plus будет работать на операционной системе Android 10 Go.

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Смартфон может быть оснащен практически одинаковым модулем 5-мегапиксельной камерой, расположенной и спереди, и сзади. Не удивляйтесь, именно такая компоновка была и в Nokia C1. Размеры Nokia C1 Plus составляют 149,1 мм x 71,2 мм x 8,75 мм. Устройство будет доступно в двух цветовых вариантах - красном и синем.

Nokia может анонсировать Nokia C1 Plus вместе с Nokia 7.3 и Nokia 9.3 PureView.

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Источник: Gizmochina



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