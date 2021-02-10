Изображения Huawei Mate 50 Pro: откат к 2018 году

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Монобровь в 2022 году — это моветон

Многие считали, что дни Huawei на рынке смартфонов сочтены. Компания, которая в 2019 году попала в «жернова» санкций США, не имела никаких практически шансов выбраться из переделки. Она оказалась болезненной и разрушительной, но Huawei живет и развивается. Правда, сегодняшнее ее положение больше про выживание, а не про серьезную конкуренцию.

В планах компании выпустить серию Huawei Mate 50 и сегодня мы можем посмотреть на Pro-версию, рендеры которой слили в сеть. Визуализации создана на основе тех утечек и слухов, которые появлялись в сети. Ожидается, что серия Huawei Mate 50 появится на рынке только осенью и станет первой с HarmonyOS 3.0 «из коробки». Правда, не исключено, что представят линейку летом, но до магазинов она все же доберется не ранее осени.

Фанатов компании «новый» дизайн Huawei Mate 50 Pro может разочаровать. Huawei вновь вернется к спорному и опостылевшему решению с «монобровью», которое мы уже видели в 2018 году у Huawei Mate 20. При этом компания предложит изогнутый дисплей с «наползающими» на края кромками. На тыльной стороне установят чопорный и массивный блок основной камеры, внутри которого будут две окружности с датчиками изображения, а их исполнение очень напоминает тыльную камеру Honor 60 или Huawei Nova 9.

В представлении авторов рендеров Huawei Mate 50 Pro, он должен предложить ансамбль из пяти сенсоров, один из которых перископический. Обращает на себя внимание и присутствие логотипа Leica, несмотря на все разговоры, что сотрудничество компаний прекращено.

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Источник: huaweicentral